Королева Елизавета II закрывает личный бар в Букингемском дворце из-за пьянства обслуживающего персонала. Об этом сообщает Express.

Как рассказал бывший сотрудник пресс-службы королевы Дик Арбитер, некоторые сотрудники проводили в баре слишком много времени.

Также он сообщил, что престижный банк Coutts, пользующийся поддержкой королевских особ, установил банкомат в Букингемском дворце. Однако не известно, снимала ли Елизавета II наличные. Ведь по слухам, при себе у нее никогда нет денег.

В резиденции есть еще бассейн, которым могут пользоваться члены королевского штаба, почтовое отделение для королевского персонала, а также хирургический кабинет для срочных операций.