БПС-Сбербанк предупреждает, что с 26 сентября изменит условия снятия наличных по картам банка в сети банкоматов Приорбанка и введет плату за эти операции. Об этом сообщает пресс-служба БПС-Сбербанка.

В банке уточняют, что с 26 сентября вводится плата за снятие наличных в банкоматной сети Приорбанка и она будет на уровне стандартной комиссии за снятие средств в АТМ других банков.

В настоящее время держатели карт БПС-Сбербанка могут воспользоваться бескомиссионным снятием наличных денежных средств в объединенной сети банкоматов, в которую входит более 1 700 устройств банка и ОАО «АСБ Беларусбанк», сказано в сообщении банка.

Индивидуальную консультацию можно получить в Центре клиентской поддержки по единому номеру 148, а также по телефонам 5-148-148 (А1, МТС, Life).