«Это катастрофа», — написала откровенный пост в социальных сетях актриса Вера Полякова-Макей после визита в управление культуры Мингориспоклкома и призналась, что стала заложницей гастрольного удостоверения. Она может получить штрафные санкции за отмену аренды зала во Дворце Республики.

«Просто вдумайтесь… Проработав 20 лет на профессиональной сцене и уже 8 лет являясь руководителем собственного театрального проекта, я не могу получить гастрольку, чтобы дать в продажу билеты на свой творческий вечер!

Как такое может быть???

И этот дядя из отдела культуры Мингорисполкома говорит мне, что все в рамках Закона!

Ок. Я очень законопослушный человек и обычно все делаю заранее, но сейчас критическая ситуация.

У меня замена спектакля моим творческим вечером. Если я отменяю мероприятие, то мне грозят штрафные санкции за аренду Дворца Республики.

Так что важнее пойти на встречу человеку, который 20 лет работает во имя театрального искусства нашей страны или дотянуть до последнего и выдать эту чертовую унизительную для меня бумажку в последнюю минуту через 7 дней после подачи заявки?

Черт побери… Этот человек, который так мне отвечает, хоть раз пошёл и продал хоть один билет?

И почему нас загоняют в угол этими бесполезными бумажками??? Я ни разу не подвела своим творчеством никого и не подрываю идеологию Республики Беларусь.

Так зачем?

Почему я просто не могу дать возможность вам купить билет на мой концерт тогда, когда решила его провести?

Простите! Нет слов. Одни эмоции… Сижу в машине и рыдаю от безысходности…»

Творческий вечер Веры Поляковой запланирован на 11 октября в малом зале Дворца Республики. Это не первый ее творческий вечер, который актриса традиционно устраивает осенью, накануне своего дня рождения.

«Если вы соберёте компанию в 10 человек, то я сама вам привезу билеты, без комиссии билетного оператора, и в подарок ещё пригласительный на 2 персоны», — писала актриса.

Вера Полякова выпускает диск со своими песнями, старыми и новыми композициями, который можно будет приобрести накануне мероприятия.

Надеемся, мероприятие все же состоится.