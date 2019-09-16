В парке Горького из кабинки колеса обозрения выпала дверца. Внутри были люди

В парке Горького с колеса обозрения упала дверца одной из закрытых кабинок. Аттракцион работал, внутри были люди. Руководство парка подтвердило TUT.BY инцидент, который произошел 15 сентября.

Вечером воскресенья 15 сентября очевидец Наталья гуляла по парку, в один миг в 50−100 метрах от нее упала дверца кабинки колеса обозрения.

— Когда дверь рухнула, работники парка оперативно все убрали. Пострадавших не было, но было видно, что в кабинке находились люди.

Версии того, почему дверь рухнула, у работников парка немного расходятся. Одни говорят, из-за потока людей дверь как следует не закрыли снаружи — лишь изнутри ее прикрыли сами посетители. Другие говорят, что при запуске аттракциона никто не проверяет исправность именно запорного устройства, у которого есть свой срок износа. Возможно, что-то пошло не так и от ветра дверь сорвало с петель.

Начальник управления «Городские парки» УП «Минскзеленстрой» Андрей Жихарев говорит, что инцидент был, дверь кабинки не закрыли.

— Произошло грубое нарушение инструкции дежурными аттракционов, их дисциплинарно накажут. Ничего страшного не произошло — экстренно отреагировали, остановили аттракцион, включили реверс, вернули обратно. Посетители, которые сидели в этой кабинке, написали, что претензий к нам не имеют. Это человеческий фактор, — объяснил руководитель.