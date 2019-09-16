Известно, что несколько лет назад его медицинская лицензия была аннулирована из-за неправильного оформления абортов несовершеннолетним.

В доме умершего семейного врача Ульриха Клопфера из округа Уилл, штат Иллинойс, полицейские обнаружили более двух тысяч останков неродившихся детей. Об этом сообщает NBC.

По информации журналистов, сам врач умер естественной смертью 3 сентября, а спустя несколько дней родственники решили разобрать его вещи, хранившиеся в доме. Тогда они и обнаружили первую жуткую находку, после чего вызвали полицию. Прибывшие на место в ходе обыска правоохранители обнаружили 2246 медицинских останков плодов, принадлежащих разным людям.

Известно, что Клопфер ранее владел тремя медицинскими кабинетами, специализировавшимися в основном на абортах, однако его лицензия была приостановлена ещё в 2015 году из-за неправильного оформления документов при проведении операций 13-летним девочкам.

Как сообщил представитель местного шерифа, полиция пока не располагает доказательствами того, что покойный доктор практиковал тайные операции у себя дома. В то же время все найденные образцы были изъяты, ведётся следствие.