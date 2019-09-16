Молодых мам, воспитывающих детей до трех лет, белорусские наниматели смогут отправлять в командировки, на сверхурочную работу, ставить им рабочие смены в выходные и праздничные дни. Такие нормы содержатся в новом Трудовом кодексе, который вступит в силу с 1 января 2020 года, рассказала в эфире ОНТ министр труда и социальной защиты Ирина Костевич. По ее словам, изменения в законодательстве отражают изменения в отношении общества к работе женщин, произошедшие в последнее время.

«Отдельные нормы трудового кодекса по отношению к женщинам. Сначала нормы выполняли защитную функцию. Сегодня женщины говорят, что есть ограничение их прав. Прежде всего, это запрещалось работать женщинам, которые воспитывают детей в возрасте до трех лет, но которые вышли на работу работать сверхурочно, в праздничные дни, выходные дни, выезжать в служебные командировки. Сегодня Трудовой кодекс, который принят и вступает в силу с января 2020 года, разрешает это делать нанимателю, но, конечно же, по согласию женщины», — заявила Ирина Костевич.