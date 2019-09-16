В Беларуси сегодня, 16 сентября, вступили в силу изменения в правила предполетного досмотра, которые были утверждены совместным постановлением Минтранса и МВД.

Нововведением предусматривается, что досмотр перед полетами будут проводить вместе с сотрудниками аэропортов милиционеры.

При этом пассажиры вправе приходить на досмотр с посадочным талоном, который может быть напечатан на бумаге или предоставлен в электронном виде на экране планшета или телефона.

Также закрепляется требование, которое предусматривает, что пассажир обязан доставать из ручной клади ноутбуки и другую электронную технику до момента проверки ручной клади на рентгене.

Гаджеты должны быть помещены в отдельный лоток перед отправкой в досмотровый аппарат.

Теперь, согласно правилам провоза багажа, электронные сигареты с аккумулятором, а также иные устройства подобного рода, которые оснащены батареями, запрещается сдавать в багаж.

Пассажир будет обязан провозить их в ручной клади.

Теперь в ручной клади нельзя возить ножи и ножницы, если длина лезвия превышает 6 см.

Шипованная обувь и коньки были убраны из списка запрещенных к провозу предметов.