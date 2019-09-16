Семикратный чемпион «Формулы-1» Михаэль Шумахер покинул клинику имени Жоржа Помпиду в Париже. Об этом сообщает телеканал BFMTV.

Гонщика доставили в клинику 9 сентября. Его перевезли из Швейцарии на автомобиле «скорой помощи», при этом каталка, на которой спортсмена перемещали из машины в здание больницы, была полностью закрыта чехлом, уточняет СМИ.

Шумахеру провели лечебные процедуры. Методика лечения не разглашается, однако, как пишут новостные агентства, ему якобы делали переливание крови с добавлением стволовых клеток. Лечением занимался профессор Филипп Менаше.

Ранее сообщалось, что спортсмен находится в сознании.

Напомним, Шумахер получил травму головы в декабре 2013 года, упав во время катания на горных лыжах.