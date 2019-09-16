Расходы на научную деятельность в республике в 2020-м увеличатся на 16 %. Об этом телеканалу СТВ рассказал председатель Государственного комитета по науке и технологиям (ГКНТ) Александр Шумилин, сообщает «Минск-Новости».

А. Шумилин также проинформировал о реализации государственной программы инновационного развития на 2016-2020 годы.

– Прогнозируем, что пятилетку закончим полностью так, как и планировали. Даже скажу, что, наверное, где-то какие-то показатели постараемся перевыполнить, – сказал он.

В течение этого периода стало больше субъектов инновационной инфраструктуры: если в начале пятилетки их было 13, то теперь 26. В эксплуатацию введены 53 производства, из которых более 30 уже достигли проектной мощности. Удалось создать свыше 8,5 тыс. рабочих мест. К концу пятилетки это число рассчитывают увеличить до 11 тыс.

– Это рабочие места, которые для, как говорят, будущего и с совсем другим уровнем дохода, – отметил председатель ГКНТ.

По его словам, произведено инновационной продукции более чем на 3 млрд рублей, причем почти 70 % ее экспортировано.