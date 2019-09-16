Близкие актрисы отказываются от материальной помощи друзей, отмечая, что надеются только на молитвы.

Впервые слухи о том, что у Анастасии Заворотнюк онкология, появились в начале августа, а 13 сентября ряд СМИ написали о том, что звезда сериала «Моя прекрасная няня» в крайне тяжелом состоянии находится в одной из московских клиник.

Как сообщают источники, болезнь начала стремительно развиваться на фоне процедуры ЭКО, к которой знаменитость прибегла два года назад.

В настоящее время, по данным российских изданий, Анастасия Заворотнюк находится в реанимации. Друзья связались с родными артистки и предлагали помощь, однако получили отказ.

Семья Заворотнюк призналась, что в данной ситуации медики бессильны, и предложили молиться за актрису.