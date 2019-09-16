15 сентября Министр труда и социальной защиты Беларуси Ирина Костевич, назвала плюсы перехода на электронные трудовые книжки.

Такой переход сократит документооборот, навсегда сохранит данные о трудовой деятельности, а также защитит граждан от нечестных нанимателей.

По словам Костевич, работу над созданием персонифицированного учета начали еще в прошлом году. В тот период как раз был расширен и оцифрован список профессий и должностей.

Кроме этого, появятся данные о работе по совместительству и переводах с одной должности на другую.