Минчанин убил знакомую и покончил с собой, следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. Об этом сообщили в Следственном комитете, передает БЕЛТА.

«По предварительным данным, вечером 15 сентября 59-летний мужчина в одной из квартир дома на улице Рафиева в Минске задушил свою 46-летнюю знакомую. После чего отправил сообщение родственникам о произошедшем и покончил жизнь самоубийством», — рассказали в СК.

Родственники погибшего обратились в милицию. Прибывшие на место правоохранители обнаружили тела мужчины и женщины. Следователи осмотрели место происшествия, допросили свидетелей. Устанавливаются мотив и обстоятельства произошедшего. Назначен ряд экспертиз, производство которых поручено специалистам ГКСЭ.

Московским (г. Минска) районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело об убийстве.