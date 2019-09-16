Парламент должен представлять все слои белорусского общества. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с председателем Палаты представителей Владимиром Андрейченко, передает БЕЛТА.

«Будущий парламент должен быть лучше этого. Если будет такой же или хуже, значит нет развития. Поэтому, не в обиду депутатам сказано, должны прийти люди лучшие, которые, когда это надо будет, поведут республику вперед», — сказал Александр Лукашенко.

Он подчеркнул, что парламент должен представлять все слои белорусского общества: от молодежи до пожилых людей. По мнению главы государства, профсоюзные и общественные организации, партии должны выдвинуть в парламент своих кандидатов и отстаивать их.

«Если у нас существуют настоящие оппозиционные партии — и они должны выдвигать своих кандидатов и защищать их в ходе предвыборной кампании. Это тоже очень важно. Парламент должен представлять все слои нашего общества, чтобы не было разговоров, что у молодежи там нет представительства или у стариков своих депутатов. Они должны быть, — убежден Президент. — Они, может быть, мыслят несколько по-другому, чем средние слои населения, чем рабочие, крестьяне и часть интеллигенции, но это часть нашего общества, мы должны слышать их голос. Это мой принципиальный подход».

«Я это не скрываю: мы таких депутатов должны продвигать и поддерживать. Мы не будем стоять в стороне. Главное, чтобы было стабильно и во власть, в парламент, пришли вменяемые, нормальные люди, которые будут не разрушать, а созидать, и желательно на той основе, которая сегодня создана в нашей Беларуси», — добавил Александр Лукашенко.

Он также попросил Владимира Андрейченко «не бросать на произвол судьбы» депутатов, которые завершают свою работу в парламенте. Возможно, отметил глава государства, они видят себя в хозяйственной деятельности и в других органах власти. «Все-таки этот период — очень хорошая школа. Депутат учился, не глядя на свой возраст. Поэтому те, кто захотят работать на благо Беларуси и завтра, мы их не должны потерять. Надо их трудоустраивать в зависимости от желания работать и профессионализма, а профессионалов там много», — констатировал президент.

Александр Лукашенко считает, что около 30-35% нынешнего состава Палаты представителей снова должны побороться за депутатский мандат. Это, подчеркнул он, поможет сохранить преемственность в белорусском парламенте. «В противном случае придут абсолютно новые люди и их надо будет полтора года учить. Желательно это ядро нынешнего парламента сохранить», — сказал глава государства.

По его мнению, надо поддерживать и женщин, выдвигающих свои кандидатуры. «Мы уже убедились: треть в парламенте женщин — это стабильный парламент. Мужики не дурят там, не прыгают, не бегают — стыдно перед женщинами. Это очень сильный стабилизирующий фактор в любом обществе», — обратил внимание президент. Владимир Андрейченко в свою очередь отметил, что сегодня Беларусь занимает лидирующие позиции среди других стран по количеству женщин-парламентариев.