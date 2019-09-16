Беларусь и Россия еще вернутся к вопросу о компенсациях за налоговый маневр в нефтяной сфере. Об этом президент Беларуси заявил сегодня на встрече с председателем Государственного таможенного комитета Юрием Сенько, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости» со ссылкой на БелТА.

Александр Лукашенко отметил, что проводимый Россией налоговый маневр в нефтяной сфере привел к уменьшению поступлений от вывозных таможенных пошлин за нефтепродукты. В этой связи Глава государства поинтересовался, какие шаги предпринимает ГТК для компенсации потерь.

— Мы должны сами строить здесь политику со всеми вытекающими отсюда последствиями. Это мы с президентом России не единожды обсуждали. Думаю, в ближайшее время нам, утверждая программу совместных действий, придется вернуться и к этому вопросу, — отметил белорусский лидер.

Главе государства доложено, что таможенная служба в целом выполняет задачи по обеспечению наполнения республиканского бюджета, созданию необходимых условий для работы бизнеса при должном уровне контроля на границе и внутри страны, расширению международного сотрудничества.

Так, за январь–август 2019 года в республиканский бюджет поступило 5,94 млрд рублей платежей, контролируемых ГТК, что на 2,4 % меньше в сравнении с аналогичным периодом 2018-го. Одной из причин уменьшения поступлений от вывозных таможенных пошлин за нефтепродукты стал проводимый Россией налоговый маневр в нефтяной отрасли. По другим платежам рост сохраняется. Ожидается, что по итогам 2019 г. в бюджет поступит 8,7 млрд рублей (на 3,9 % больше, чем в 2018-м).

Общее количество правонарушений, выявленных таможенными органами, за восемь месяцев увеличилось на 38 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (с 22,5 тыс. до 31 тыс.). Возбуждено 129 уголовных дел по фактам незаконного перемещения через границу наркотиков и психотропных веществ, что в два раза больше, чем в аналогичном периоде 2018 года.

Кроме того, по выявленным ГТК фактам незаконного перемещения через границу оружия и боеприпасов возбуждено 12 уголовных дел, что в три раза превышает показатель прошлого года. Совместно с КГБ перекрыт канал поставки через территорию Беларуси оружия и боеприпасов из Украины в Литву и далее в Россию.