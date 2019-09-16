Из минской школы эвакуировали более 1300 человек

16 сентября в Минске в средней школе на улице Пономарева произошло короткое замыкание, сообщается на официальном сайте МЧС.

В здании сработала пожарная сигнализация, которая передала информацию о возможном возгорании в центр оперативного управления МЧС Минска.

Когда к месту вызова прибыли спасатели, выяснилось, что произошло оплавление изоляции электропроводки в электрощитовой на 1-м этаже 3-этажного здания школы. Администрацией школы к этому моменту уже было эвакуировано 53 класса школьников (1250 детей) и 100 преподавателей и персонала школы.

Пожар был ликвидирован до прибытия спасателей: в помещении электрощитовой произошло замозатухание в электрощите.

Предполагаемая причина – короткое замыкание. В результате происшествия никто не пострадал.