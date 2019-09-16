Фото МЧС

16 сентября в Минске в средней школе на улице Пономарева произошло короткое замыкание, сообщается на официальном сайте МЧС.

В здании сработала пожарная сигнализация, которая передала информацию о возможном возгорании в центр оперативного управления МЧС Минска.

Когда к месту вызова прибыли спасатели, выяснилось, что произошло оплавление изоляции электропроводки в электрощитовой на 1-м этаже 3-этажного здания школы. Администрацией школы к этому моменту уже было эвакуировано 53 класса школьников (1250 детей) и 100 преподавателей и персонала школы.

Пожар был ликвидирован до прибытия спасателей: в помещении электрощитовой произошло замозатухание в электрощите.

Предполагаемая причина – короткое замыкание. В результате происшествия никто не пострадал.

Из минской школы эвакуировали более 1300 человек
Фото МЧС
Из минской школы эвакуировали более 1300 человек
Фото МЧС
Из минской школы эвакуировали более 1300 человек
Фото МЧС

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