Во вторник, 17 сентября, апелляционная инстанция суда г.Минска рассмотрит дело 13 взяточников Минлесхоза и двух бизнесменов, организовавших незаконный вывоз изделий из древесины за рубеж.

В результате расследования уголовного дела, стоившего кресла министру лесного хозяйства Михаилу Амельяновичу, на скамье подсудимых оказались 13 должностных лиц различных лесохозяйственных организаций, которые по сговору с двумя бизнесменами организовали вывоз за границу высококачественных пиломатериалов под видом низкосортного сырья. Согласно подсчетам следствия, в год по такой схеме вывозилось за границу около 36 тыс. кубометров высококачественных пиломатериалов, докладывал президенту председатель КГБ.

Рассмотрение уголовного дела в суде первой инстанции началось в январе 2019 года и длилось почти 5 месяцев. В результате суд вынес обвинительный приговор в отношении всех фигурантов скандального дела, 11 из которых взяли под стражу прямо в зале суда. Впрочем, из-за того, что большинству обвиняемых вменялось совершение преступления по ч.1 ст.430 Уголовного кодекса Беларуси, сроки заключения оказались не очень большими. Самый был назначен бывшему инженеру-радиологу Могилевского лесхоза Михаилу Григоровичу, у которого в деле фигурировало несколько эпизодов получения взяток. Ему суд назначил 4 года заключения. Большинство же отделалось полутора годами. Вот что не понравилось многим, в том числе бизнесменам, погасившим ущерб на стадии расследования, так это дополнительное наказание в виде конфискации имущества и запрета заниматься соответствующей деятельностью. Поэтому после оглашения приговора, как минимум двое обвиняемых заявили о своем намерении обжаловать вынесенное решение.

Не исключено, что слишком мягкий приговор не понравился и стороне обвинения. Во вторник, в суде г.Минска апелляционная инстанция рассмотрит все поступившие жалобы и вынесет окончательное решение по самому громкому делу в системе Минлесхоза за последнее десятилетие.