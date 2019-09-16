Белорусы смогут отказаться от доставки рекламы в их почтовые ящики. Это предусмотрено поправками в законы по вопросам рекламы, сообщил заместитель председателя Постоянной комиссии по труду и социальным вопросам Палаты представителей Олег Левшунов.

Реклама в почтовых ящиках многих раздражает. Из-за нее ухудшается санитарное состояние подъездов, придомовых территорий, возникают трудности с доставкой остальной корреспонденции. В связи с этим предлагается обязать рекламодателей, распространителей незамедлительно прекращать доставку рекламы в почтовый ящик по первому требованию его собственника или другого законного владельца.

Поправка предоставляет право потребителям отказаться от доставки рекламы любым удобным способом. Это можно сделать, отправив рекламодателю, распространителю официальное письмо. Можно уведомить их по электронной почте, по телефону или разместить на почтовый ящик наклейку, информирующую о нежелании получать листовки.