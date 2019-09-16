Анастасия Пляц стала лучшей на фестивале короткометражного кино FICBUEU в Испании.

Юная белоруска исполнила главную роль в картине “Озеро радости”, режиссером которой выступил Алексей Полуянов.

Кинолента была снята по одноименному роману Виктора Мартиновича.

Пляц сыграла роль девочки Яси и на престижном испанском фестивале была удостоена приза Best Actress.

«Озеро радости» – это история о взрослении белоруски Яси. Действие романа разворачивается в трех столицах – Минске, Москве и Вильнюсе.

Фильм «Озеро радости» повествует о девятилетней девочке, в жизни которой произошли серьезные перемены после того, как умерла ее мать. Отец отдал дочь в интернат, и юной белоруске приходится жить совсем по-другому.

Белорусские зрители смогут увидеть картину в кинотеатрах страны уже осенью этого года.

Видео: YouTube