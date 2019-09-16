Белорусским ученым не придется возвращать деньги в случае, если исследование было неуспешным. Они получили «право на ошибку». Оно закреплено нормативными правовым актами, сообщил в эфире СТВ председатель Государственного комитета по науке и технологиям Александр Шумилин.

«Мы в этом году уже несколько скорректировали законодательство, прописали объективные причины. Объективная причина какая? Условно, разрабатывалось лекарство, в нем были некие элементы, выходит законодательство, что эти элементы запрещены. Какая вина здесь ученых?», — сказал он.

Объективность будет определять комиссия по научно-технической политике при Совмине. Ученые могут в случае спорной ситуации вынести свою работу на ее рассмотрение. Если решение будет положительным, то возвращать деньги, взятые на исследование, не придется.

Также Александр Шумилин заявил, что урегулирован вопрос авторских прав на разработки. По его словам, по умолчанию изобретение и другие результаты научной работы принадлежат автору, однако, если оно было сделано в госучреждении на деньги бюджета, то может быть заключено соглашение, по которому права частично или полностью будут принадлежать учреждению.

«Если научная организация не заинтересована запатентовать данное изобретение, данную разработку, то она должна уведомить автора, и автор будет иметь право запатентовать на себя и иметь эту разработку в качестве полного владельца», — добавил Александр Шумилин.

Он отметил, что усилена работа по защите интеллектуальной собственности. В каждой научной организации появились ответственные за патентную и другую смежную работу.