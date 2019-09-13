Вау! Из ЗАГСа Собчак и Богомолов уехали на катафалке (Фото)

В Сети обсуждают странный выбор даты, на которую была назначена свадьба телеведущей Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова – пятница, 13-е, на которое к тому же еще и приходится полнолуние.

В народе к подобному сочетанию факторов обычно относятся настороженно, считая, что в такие особо активна всякая «нечисть». Однако Ксению и Константина, видимо, это не только не смутило, но, напротив, дата была выбрана как своеобразный вызов.

Более того: как сообщает телеграм-канал «Только никому», из ЗАГСа молодожены уехали на катафалке с надписью «Пока смерть не разлучит нас».

Вероятно, на нем же Собчак и Богомолов поедут на венчание: ранее Ксения сообщила, что это «очень красивая традиция» и отметила: «Когда еще зайдешь в церковь в короне».

В сам день свадьбы телеведущая выложила в «Инстаграме» фото в свадебном платье со шлейфом, но со спины.