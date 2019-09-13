В Орше могут построить школу, в которой дети будут изучать китайский язык.

Вопрос о строительстве такого учреждения образования обсудили заместитель министра экономики Елена Перминова и секретарь партийного комитета Китая Циндао Ван Цинсянь.

Накануне замминистра экономики Беларуси Елена Перминова вернулась из Китая, где находилась в рабочей поездке. Стороны обсудили сотрудничество в разных сферах.

В частности, представители власти с обеих сторон выразили желание построить в белорусском городе школу, в которой бы детям преподавали китайский язык. Речь шла о городе Орша.

Кроме того, на обсуждение был вынесен вопрос открытия прямого авиарейса Минск-Циндао.