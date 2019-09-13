По факту аварии со смертельным исходом на территории Черноземельского района проводится проверка.

12 сентября, около 22:00 в Калмыкии произошло ДТП со смертельным исходом. Жертвами дорожного происшествия стали четыре человека. Кровавая драма разыгралась на 51-м км автодороги «Яшкуль-Комсомольский» в районе поселка Адык Черноземельского района.

По предварительной версии, житель Республики Беларусь 1993 года рождения, управляя автомобилем «Рено Лагуна», допустил наезд на животное. От удара машину отбросило на полосу встречного движения, где произошло лобовое столкновение с грузовым автомобилем «Вольво» под управлением жителя Дагестана.

«В результате ДТП водитель „Рено“ и двое пассажиров от полученных травм скончались на месте происшествия. Третий пассажир от полученных ранений скончался в республиканской больнице», — рассказали порталу «РуФокс» в пресс-службе МВД по Республике Калмыкия.

По факту ДТП проводится проверка, в ходе которой будут установлены причины и обстоятельства происшествия. Владелец сельскохозяйственного животного установлен сотрудниками полиции, отметили в пресс-службе.