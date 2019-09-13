Совет Министров постановлением №619 от 12 сентября установил размер вознаграждения для граждан, которые помогут раскрыть коррупционное преступление. Текст документа размещен на сайте правительства.

Вознаграждение за помощь в выявлении, пресечении, раскрытии или расследовании тяжкого или особо тяжкого коррупционного преступления составит до 50 базовых величин (1 275 рублей на данный момент), за менее тяжкое преступление — до 30 базовых (765 рублей). Еще до 10 базовых (255 рублей) можно будет получить в качестве компенсации за фактически понесенные расходы на основании подтверждающих документов.

Решение о назначении и размере вознаграждения будет принимать прокуратура по ходатайству органа уголовного преследования. Ходатайство будет направляться при передаче прокурорам уголовного дела для направления в суд либо материалов проверки, по которым отказано в возбуждению уголовного дела, или уголовного дела, по которому прекращено производство по п. 3, 4, 7 и 13 части 1 статьи 29 и статье 30 УПК.

Решение о выплате должно быть принято не позднее шести месяцев с даты вступления приговора суда в законную силу либо принятия решения об отказе в возбуждении уголовного дела по материалам проверки, прекращения уголовного дела.

Вознаграждения, возможно, придется ждать целый год. Постановлением определено, что деньги будут выплачивать из средств бюджета, предусмотренных на содержание прокуратуры, в течение года с даты принятия решения о выплате.

Постановлением также определено, за что именно можно будет получить вознаграждение. Деньги будут давать за передачу информации, предметов и документов, которые способствуют выявлению коррупционного преступления, за сведения о местонахождении разыскиваемого коррупционера, а также за указание на то, где находятся деньги или любое другое имущество, полученное в результате совершения коррупционного преступления, и за другую информацию, которая способствует предотвращению или возмещению вреда.

Вознаграждение не смогут получить военнослужащие или работники госорганов, которые ведут борьбу с коррупцией. Также не смогут на него рассчитывать и те, кто содействует в раскрытии преступления, в котором сами участвовали. Деньги нельзя получить, если информация была предоставлена участником уголовного процесса в ходе следственных действий.