В матче регулярного чемпионата КХЛ минское «Динамо» на своей арене проиграло «Сибири» (2:3).

ДИНАМО Мн — СИБИРЬ — 2:3 (1:1, 0:1, 1:1)

МИНСК. «Минск-Арена». Начало в 19.30.

ДИНАМО Мн: Осипков; Дерябин — Граньяни, Демков — Степанов — Павлович; Эллиотт — Знахаренко, Пулккинен — Мартынов — Шор; Евенко — Готовец, Паре — А.Костицын — Принс; Павленко — Китаров (к) — Когалев; Устиненко, Стефанович.

СИБИРЬ: Сятери; Йокипакка — Ермаков, Руохомаа — Пуустинен — Пелтола; Логинов (к) — Алексеев, Саюстов – Казаков — Миловзоров; Тимашов — Хабаров, Торченюк — Чесалин — Михайлов; Морозов — Ефремов, Первушин — Шаров — Романцев.

ШАЙБА: 1:0 — Принс (Паре, А.Костицын, 4.34). 1:1 — Руохомаа (Йокипакка, 16.31 — бол.). 1:2 — Руохомаа (Пуустинен, Морозов, 30.56). 1:3 — Миловзоров (Казаков, Логинов, 48.48). 2:3 — Граньяни (Шор, 59.16).