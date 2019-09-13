На территории Беларуси в выходные 14 и 15 сентября объявлено штормовое предупреждение и красный уровень опасности (чрезвычайная пожароопасность), сообщили агентству «Минск-Новости» в ГУ «Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды».

В выходные 14 и 15 сентября в дневные часы в отдельных районах республики ветер усилится до 15–18 м/с. В воскресенье 15 сентября штормовой ветер ожидается во многих районах страны, порывы достигнут 15–20 м/с. В Бресте и Могилеве — ночью, а в Витебске днем прогнозируются кратковременные дожди. В Гомельской области объявлена чрезвычайная пожароопасность, что соответствует пятому классу — красному уровню опасности.

Температура воздуха в дневные часы составит: в Витебске +14…+16 °C, в Гродно и Могилеве +17…+19 °C, в Бресте и Гомеле +18…+20 °C.