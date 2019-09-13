Серебро с Чемпионата мира по «Что? Где? Когда?» привезла витебская команда «Штандарт»

На Чемпионате мира по «Что? Где? Когда?», который прошел 7-8 сентября в Баку, команда из Витебска заняла второе место в группе «С».

Витебская команда «Штандарт» (выступавшая как команда Сергея Януковича) отправилась в Баку в следующем составе: Юлия Бейнер, Владимир Колмогоров, Владимир Осипчук, Александр Середа, Александр Староказников и Сергей Янукович.

По итогам трех отборочных этапов все команды турнира (75 команд из 29 стран мира) были распределены на три финальные подгруппы — A, B и C.

В главной из них — группе «А» — разыгрывалось звание чемпиона мира, которое завоевала команда Михаила Савченкова (Москва). Однако медали вручались за призовые места в каждой из подгрупп. В группе «B» победу одержала команда Виолетты Слесаренко-Крайновой (Латвия) и обеспечила себе участие в чемпионате мира на следующий год.

В группе «С», куда попали и витебляне, победила команда Балаша Касумова (Азербайджан), верно ответившая на 17 вопросов из 30. Второе место с 16 ответами — у команды Сергея Януковича из нашего города.

Из белорусских команд лучше всех на Чемпионате мира выступила команда Юрия Разумова из Минска, которая заняла тринадцатое место в группе А.

— Несмотря на медаль, результатом я остался недоволен. Очень много брака, не добрали множество ответов: только в первой 30-ке вопросов 4 раза правильный ответ мы находили спустя пару секунд после сдачи бланка, — прокомментировал для «ННВ» выступление команды Сергей Янукович.

— Кроме того, злую шутку с нами сыграл порядок туров, распределивший команды по группам. На втором этапе мы едва не вышли в группу А, а на третьем — неожиданно свалились в группу С. Финал мы тоже сыграли далеко от идеала, но 16 правильных ответов в группе А приносили 9-е место, в группе В — 5-е место, а в группе С их всё равно не хватило для победы, — подытожил он.

Это было первое выступление «Штандарта» на Чемпионате мира. Команда надеется выйти на чемпионат и в следующем году и бороться за более престижные медали.