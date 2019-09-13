В одном из ресторанов в Стамбуле посетителей теперь обслуживают три робота. Их заказали за границей, а запрограммировали на месте турецкие инженеры. Директор учреждения утверждает, что машины прекрасно справляются с работой: они знают, к какому столику им необходимо подойти, а также умеют разговаривать с клиентами, пишет РИА Новости.

Необычные официанты привлекают большое количество посетителей. Они вполне довольны, как роботы выполняют свою работу.

Роботы-консультанты уже работают также в тестовом режиме в аэропорту Стамбула. Они помогают пассажирам ориентироваться на территории, могут считывать текст билета, выводить данные о полете на дисплей и отвечать на разных языках на вопросы о расписании.