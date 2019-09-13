Во Флориде (США) нашли останки мужчины, который пропал без вести более 20 лет назад. В поисках помогла карта Google. Историю рассказывает BBC.

7 ноября 1997 года домой не вернулся 40-летний Уильям Молдт. Тогда расследование полиции не увенчалось успехом.

Прошло более 20 лет, и в конце августа текущего года недалеко от Веллингтона (Флорида, США) в пруду был найден автомобиль с останками Молдта.

Сообщается, что машина была обнаружена на снимках Google Earth случайно. Человек изучал недвижимость городка и наткнулся на изображение затопленного автомобиля.

Машина была видна на снимках с 2007 года, но на нее не обращали внимание.

Полиция Веллингтона предполагает, что 22 года назад Уильям Молдт не справился с управлением и въехал в водоем. Подтвердить или опровергнуть эти догадки не представляется возможным.