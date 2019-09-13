Открытого огня в лесу больше нет, но продолжается тление деревьев. Украинские пожарные держат ситуацию под контролем.

Площадь лесного пожара в селе Новые Соколы Иванковского района Киевской области по состоянию на утро пятницы, 13 сентября, составляет 10 гектаров, однако открытого огня нет, сообщает пресс-служба ГСЧС.

По словам спасателей, на месте наблюдается тление деревьев. Сотрудники ГСЧС и лесники осуществляют контроль и мониторинг ситуации, обследуют Иванковский и Полесский районы.

«Благодаря своевременному привлечению авиации, а именно: двух самолетов АН-32П и вертолета Ми-8, удалось сбить верховой пожар и окружить главные источники возгораний. Ситуация полностью контролируется. Мероприятия по ликвидации продолжаются», — говорится в сообщении.

Согласно информации, на месте работают от ГСЧС 25 человек личного состава и три единицы техники, а также от лесничества 58 человек и девять единиц техники.

Пожар возник на территории Дымарского лесничества накануне около 12:25. Произошло возгорание лесной подстилки на площади около четырех гектаров, которое переросло в верховой пожар. А к утру четверга площадь пожара в Чернобыльской зоне выросла втрое.