В Сети появилось видео ночной погони ГАИ за пьяным водителем в Барановичах.

Очевидцы сообщили в ГАИ, что на ул. Притыцкого водитель BMW ведет себя неадекватно. Сотрудники Госавтоинспекции попытались остановить нарушителя, однако тот прибавил скорости и попытался скрыться. Он был сильно пьян, не сумел справиться с управлением и вылетел на тротуар. При этом автомобиль снес светофор, видеомусорный контейнер и разворотил плиточное покрытие тротуара.

После этого нарушитель попытался сбежать с места ДТП, однако правоохранители его догнали. Водителем оказался житель Барановичей 1997 г.р., который пояснил, что, употребив дома с другом 300 грамм водки, они поехали в магазин за добавкой. В крови молодого человека, как показала экспертиза, содержится 1,2 промилле алкоголя. В его отношении были составлены административные протоколы, авто помещено на штрафную стоянку.

Ни водитель, ни пассажир, который также находился в машине, во время аварии не пострадали.