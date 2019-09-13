Почему возвращаются и как ведут себя дальше сотрудники-бумеранги

Повторное трудоустройство экс-сотрудников для Беларуси явление частое.

Исследовательский центр РАБОТА.TUT.BY узнал об этом у 103 работодателей и 990 соискателей.

48,1% работодателей вновь нанимали экс-сотрудников хотя бы единожды

При этом в 56% случаев инициаторами возвращения выступали сами сотрудники-бумеранги, в 32% – руководство компании, 12% компаний отметили, что желание возобновить трудовые отношения было одновременным и обоюдным.

Причем 16% работодателей отметили, что повторное трудоустройство сотрудников-бумерангов для них ежегодная практика и достаточно частое явление. 36% компаний сталкиваются с подобным явлением раз в несколько лет. 48% нанимателей трудоустраивали специалиста вновь буквально 1-2 раза за всю свою деятельность.

Основная причина возобновления трудовых отношений – сильные профессиональные компетенции специалиста и специфика деятельности компании (32,7%). Еще 13,5% работодателей не смогли найти достойную замену сотруднику, поэтому предложили ему вернуться. Другие 11,5% компаний в возвращении специалистов видят и подчеркивают другим сотрудникам свое конкурентное преимущество: надежного и востребованного работодателя.

49,4% сотрудников думали о возвращении на прежнее место работы

27,3% хотели вернуться, но не сделали этого. 22,1% респондентов реализовали свое желание и успешно трудоустроились на прежнее место работы.

Основные причины, возвращения специалистов к работодателям – лучшие условия труда (23,3%), отличный коллектив (20,5%), более высокая зарплата (17,8%).

Еще 62% всех опрошенных респондентов отметили, что в процессе трудовой деятельности им доводилось работать с уволившимися и вновь вернувшимися коллегами.

На какие условия возвращаются сотрудники-бумеранги

Чаще всего экс-сотрудников ожидают их прежние должности. Об этом говорят 80% работодателей и 64,8% соискателей. С повышением возвращенцев сталкивались 8% опрошенных нанимателей и 24,7% соискателей. Шаг назад по карьерной лестнице также не исключен, отмечают 12% работодателей и 10,5% сотрудников -бумерангов.

И если повышение по карьерной лестнице ждет далеко не всех экс-сотрудников, то шансы увеличить свою зарплату с возвращением более реальны. Подтверждают это ответы и опыт опрошенных 44% работодателей и 44,7% соискателей. Другие 48% компаний и 45,7% сотрудников отмечают, что уровень заработных плат возвращенцев не изменился. Уменьшение денежного вознаграждения зафиксировали 8% нанимателей и 9,6% самих сотрудников-бумерангов.

44% работодателей отмечают, что сотрудники-бумеранги обычно становятся более лояльны к компании и руководству, а вот лучше и больше такие специалисты работают в 16% случаев.

При этом рассказов и сравнений, как было на прежнем и новом меcте работы, не избежать по мнению и опыту 24% нанимателей и 26,4% сотрудников-бумерангов.