Оптимальный набор гаджетов, комфорт и безопасность. Чем привлекательна первая интерактивная остановка

Первая умная, или интерактивная, остановка общественного транспорта, открылась 13 сентября в Минске, передает корреспондент агентства «Минск-Новости». Оборудовали ее у ст. м. «Немига» со стороны Верхнего города (в начале ул. Богдановича по направлению к ул. Я.Купалы).

Мультифункциональную конструкцию накануне Дня города открыли представители компании, реализующей социально ориентированный проект «Код города». Он призван повысить уровень комфорта и безопасности на улицах столицы, сделать ее пространство социально ориентированным, в том числе с помощью IT-технологий, помогающих управлять городской инфраструктурой.

– Эта интерактивная остановка – первый в Минске, уникальный для Беларуси и многих других стран, современный программно-аппаратный комплекс, – отметил на открытии руководитель проекта «Код города» Андрей Сущеня. – Мы хотели создать что-то особенное для горожан, чтобы они могли не просто прятаться от дождя во время ожидания транспорта, читать афиши и рекламу, но и пользоваться плодами современных технологий. Работая над этой идеей с 2015 г., мы смогли добиться желаемого результата. Наши сотрудники старались установить здесь именно те гаджеты, которые будут востребованы людьми. Есть еще множество других функций, которые можно реализовать, и при поддержке города, я уверен, мы создадим еще не один десяток подобных объектов.

Новая конструкция довольно необычна. Наверняка многие минчане первое время будут посещать это место просто из любопытства. Между прочим, по некоторым данным, через этот остановочный пункт могут проходить в среднем 300–400 тыс. человек в сутки (с учетом пассажиров на остановке, туристов, пешеходов, велосипедистов, тех, кто едет на гироскутерах и т. д.).

Оказывается, ожидание транспорта может быть приятным и нескучным. А чтобы опробовать все функции интерактивной остановки, 5–10 минут не хватит…

Здесь многое кажется интересным. Например, размеры и конструкция остановочного павильона: его общая площадь 40 кв. м, длина 14 м. Всё оборудование остановки защищено антивандальным корпусом. Он, кстати, металлический, с элементами триплекс-стекла. Павильон состоит из двух боковых секций и центрального сегмента с банковской и вендинговой зоной самообслуживания, которая, к слову, работает круглосуточно. Оплата в ней производится и наличными с выдачей сдачи, и по безналу.

В каждом крыле остановочного павильона размещены по четыре розетки для зарядки USB-аппаратуры. Как рассказали представители компании, реализующей проект, позже, возможно, здесь появятся и устройства для зарядки электроскутеров (сегвеев).

На этой остановке пассажиры имеют доступ к Wi-Fi, могут круглосуточно воспользоваться платежным терминалом самообслуживания и банкоматом, что не только позволит экономить время в ожидании транспорта, но и поможет некоторым в экстренных случаях ночью.

Для горожан и гостей столицы немаловажный фактор — надежная защита от дождя и ветра. Этим качеством остановочных павильонов большинство подобных конструкций Минска не обладает. Помимо этого, на новой остановке удобные деревянные скамейки, ночная подсветка (свет зажигается автоматически, когда темнеет).

Наверняка одной из самых востребованных функций умной остановки станет ее информационная составляющая. Прямо здесь с помощью мониторов можно узнать:

— о прибытии на конкретную остановку общественного транспорта, о проходящих через нее маршрутах;

— об изменениях в работе общественного транспорта, о стоимости проезда;

— о чрезвычайных ситуациях;

— о городе с помощью интерактивной карты (на ней нанесены культурные объекты, точки общепита, банки, аптеки и т.д.)

— распланировать маршрут на сенсорной карте или найти в интерактивной афише событие по вкусу.

Для людей с ограниченными физическими возможностями установлено светодиодное табло, которое будет оповещать водителя общественного транспорта о нахождении инвалида на остановке.

– Мы проработали эту функцию и передали эстафету городу, – рассказала заместитель директора по маркетингу и рекламе проекта «Код города» Светлана Новикова. – Чтобы она сработала, человеку нужно нажать на специальную кнопку, табло загорается, и водитель автобуса или троллейбуса видит, что на остановке находится человек с инвалидностью, и нужно продлить время нахождения на остановке. Водители проинформированы на сей счет.

Безопасности на интерактивной остановке уделено особое внимание. Несколько камер видеонаблюдения установлены таким образом, что появление непросматриваемых зон исключено. А для связи со спецслужбами имеется экстренная кнопка.

В боковых секциях – два небольших монитора с тач-скрином. Это, как нам пояснили, сервис вызова такси одной из служб, правда, начнет работать он несколько позже.

— В каких местах города и когда могут появиться подобные конструкции в перспективе? — поинтересовались мы у представителей компании.

— Наша рабочая группа разработала линейку остановочных павильонов различных габаритов, рассчитанных на разные пассажиропотоки, — рассказала С.Новикова.— Мы нацелены развивать, масштабировать этот проект и дальше. Сейчас ведем переговоры с администрацией Заводского района, где заинтересовались этой идеей. А дальше будем ждать очередного аукциона на право взять в аренду площадки для подобных объектов.

Фото Сергея Пожоги