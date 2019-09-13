Идеальная пенсионная система, по мнению белорусов, должна быть понятной и стабильной, размер пенсии — зависеть от сложности работы, а у людей должна быть возможность делать пенсионные накопления самим. Пока же большинство опрошенных воспринимает выход на пенсию с пессимизмом. Об этом говорится в дискуссионном материале «Жизнь после жизни. Оценка населением пенсионной системы Беларуси: результаты дискуссий в фокус-группах в Минске и областных центрах».

«Жизнь после жизни. Оценка населением пенсионной системы Беларуси» — часть исследования отношения населения Беларуси к системе социальной защиты, которое проводят Исследовательский центр ИПМ и BEROC. Чтобы узнать отношение белорусов к пенсионной системе, в июне 2019 года эксперты провели дискуссии в десяти фокус-группах: пять в столице и по одной в каждом областном центре. В трех из них обсуждались вопросы конкретно пенсионной системы, во всех остальных пенсионная система затрагивались при обсуждении системы соцзащиты в целом. Авторы подчеркивают, что результаты анализа фокус-групп отражают мнение выборочной совокупности и не могут быть распространены на население в целом.

«Финансовые и психологические шоки»: почему белорусы боятся пенсии

У большинства участников фокус-групп мысль о пенсии вызывала вызывала в основном отрицательные эмоции. Так, 77,2% упоминаний были негативными. Положительно о пенсии отозвались 14% участников, нейтрально — 8,8%. Негативные чувства, по оценкам исследователей, чаще всего были связаны с «финансовыми и психологическими шоками».

— Большинство участников в возрасте до 50 лет говорили о том, что испытывают страх при мысли о пенсии, который в первую очередь связан с падением качества жизни на пенсии из-за низкого размера государственной пенсии, — пишут авторы исследования, внештатный научный сотрудник Исследовательского центра ИПМ, заведующая сектором социально-демографической политики Института экономики НАН Беларуси Наталья Щербина и младший научный сотрудник ИПМ Виктория Смоленская. — На втором месте по количеству упоминаний — неуверенность в том, что респондент доживет до пенсии. Главной причиной сомнений в том, что удастся дожить до пенсии, является запланированное повышение пенсионного возраста (и ожидание его дальнейшего повышения) и проблемы со здоровьем. (…) Третья по популярности ассоциация к слову «пенсия» — это слово «работа». По мнению респондентов, низкий размер государственной пенсии — основного источника дохода на пенсии — вынуждает продолжать работу или искать подработку.

При этом авторы исследования отмечают, что восприятие пенсии во многом зависит и от возраста. Например, те респонденты, которым еще не исполнилось 50 лет, относятся к ней в основном пессимистично. Те, кто уже достиг пенсионного возраста, настроены более спокойно и «с определенной долей юмора». При этом позитивное обсуждение шло в основном в тех группах, где были активные пенсионеры с интересной работой или хобби.

Обсуждая размер пенсий, участники дискуссий пришли к выводу, что сегодняшнему белорусскому пенсионеру хватает ее лишь на покупку продуктов, оплату коммунальных услуг и стандартный набор лекарств. На дорогостоящие лекарства и лечение, покупку одежды, обуви, товаров длительного пользования, развлечения и отдых этих денег уже не хватает. Недостаточный размер пенсии — это основная причина работать на пенсии, которую озвучивали респонденты. 84,6% заявили, что-либо рассчитывают работать на пенсии, либо уже являются работающими пенсионерами и воспринимают это как вынужденную меру.

Вторая по популярности причина работать на пенсии — это отсутствие других занятий. Эксперты отмечают, что в какой-то степени это тоже является следствием низкого размера пенсий, потому что у пенсионеров не хватает на денег на другой досуг.

— По мнению респондентов, недостаточный размер пенсии, ограниченные возможности для развития, хобби и путешествий на пенсии приводят к потере смысла, боязни заболеть из-за пассивного образа жизни. Поэтому люди стараются «держаться» за работу, и с годами вырабатывается привычка работать, — комментируют авторы исследования.

«Достойная пенсия — лучшая альтернатива любой системе льгот»

Пенсия и зарплата — не единственные доходы, которые участники дискуссий планируют получать на пенсии. Многие рассчитывают на помощь детей и родственников (35,1%), собственные сбережения (14%), доходы с приусадебного участка (5,3%). Только один участник фокус-групп указал, что планирует получать выплаты от пенсионной страховки. Остальные были бы готовы делать пенсионные накопления, если бы соблюдались некоторые условия: возможность в любой момент распорядиться пенсионным вкладом (перевести в другую валюту или другой вклад), возможность наследовать накопления и стабильный и высокий заработок.

Участники дискуссий отметили, что им хотелось бы видеть дополнительные льготы. В первую очередь речь идет о бесплатном проезде в городском транспорте, бесплатном медицинском обеспечении и лекарствах и льготных кредитах.

Сейчас белорусским пенсионерам положены такие льготы от государства как освобождение от налога на недвижимость и земельного налога (если с ними не живут лица трудоспособного возраста), льготы по оплате коммуналки (если с ними не живут лица трудоспособного возраста), наполовину уменьшенные пошлины за оказание нотариальных услуг, 50%-я скидка на проезд в электричках, пригородном автомобильном и водном транспорте с 1 мая по 30 сентября, а также доплата по достижении возраста 75 и 80 лет.

Многие участники дискуссий готовы вообще отказаться от любых пенсионных льгот, если при этом будут получать достаточную пенсию от государства.

— Такое мнение нашло поддержку у всех участников фокус-групп, где оно озвучивалось. Достойная пенсия, на которую можно будет не только удовлетворять повседневные потребности, но и вести полноценный/активный образ жизни — иметь возможность путешествовать, отдыхать в санаториях, посещать мероприятия — по мнению респондентов, является лучшей альтернативой любой системе льгот, — констатируют Наталья Щербина и Виктория Смоленская.

Понятная, стабильная, дифференцированная: какой должна быть идеальная пенсионная система

По мнению участников фокус-групп, основные проблемы пенсионной системы связаны с отсутствием доверия к ней и к государству, несправедливостью пенсионных начислений, недостаточным размером пенсий. Еще один негативный момент, на который обратили внимание респонденты, — это дискриминация людей пожилого возраста, особенно в профессиональной сфере.

— Риски потерять работу усиливаются уже по достижении 40−45 летнего возраста и нарастают с приближением выхода на пенсию. Пенсионеры, желающие продолжить работу, сталкиваются с ограничениями в сроках трудового контракта, возможностях занимать должности, на которых работали ранее. Большинство пенсионеров, продолжающих работать, как правило, понижаются в должности либо находят менее оплачиваемую работу, чем до выхода на пенсию, — объясняют авторы исследования.

Если говорить об идеальной пенсионной системе, то респонденты считают, что она должна быть понятной, стабильной и дифференцированной.

— Работающий человек должен понимать, что он отчисляет, как распределяются эти средства, как в будущем он может распоряжаться своей пенсией, может воздействовать на ее размер, — поясняют авторы исследования. — Стабильность респондентами понимается не столько как регулярность пенсионных выплат, а скорее, как неизменность условий и правил пенсионного обеспечения. По мнению большинства респондентов, размер пенсии должен определяться сложностью и интенсивностью труда, заработной платой, то есть соответствовать упомянутым выше критериям «честной и справедливой» пенсионной системы. Несмотря на то что абсолютное большинство респондентов не имеют опыта добровольных пенсионных накоплений, в идеальной пенсионной системе такая возможность, по мнению участников, должна быть предусмотрена. Условия, при которых респонденты согласились бы сами принять участие в добровольном пенсионном страховании, базируются на доверии к государству, к национальной валюте и гарантиях пенсионных сбережений.