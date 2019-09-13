Минск последовательно выступает против откровенно провокационных резолюций относительно Крыма и Закавказья в ООН, напомнил глава российского МИД.

В диалоге между Россией и Беларусью нет сложностей, в том числе по вопросам Крыма, Абхазии и Южной Осетии, заявил в пятницу глава МИД России Сергей Лавров, сообщает Sputnik.

Минск не поддерживает провокации

«Минск последовательно голосует в ООН против откровенно провокационных резолюций «Положение в области прав человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополе» и «Положение внутренне перемещенных лиц из Абхазии и Южной Осетии». Таким образом, говорить о каких-либо сложностях в нашем диалоге не приходится», – сказал Лавров, отвечая на вопрос газеты «Труд», вносит ли сложности в двусторонний диалог то, что Минск не признал независимыми Абхазию и Южную Осетию, а Крым – российским.

Глава внешнеполитического ведомства России подчеркнул: «Сомнений в важности укрепления Союзного государства у нас никогда не было – достаточно обратиться к утвержденной президентом Путиным в ноябре 2016 года Концепции внешней политики Российской Федерации, где работа в рамках данного интеграционного формата – в числе безусловных приоритетов».

Он отметил, что аналогичных подходов придерживаются и белорусские друзья.

Лавров напомнил, что внешнеполитические ведомства двух стран регулярно согласовывают действия в области внешней политики государств – участников договора о создании Союзного государства.

Из истории вопроса

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей территорией и называет его «временно оккупированным».

Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма «закрыт окончательно».

После вооруженной агрессии Грузии против Цхинвала 26 августа 2008 года Россия признала суверенитет Южной Осетии и Абхазии. Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит. Однако Тбилиси отказывается признавать независимость республик.