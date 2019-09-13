Представители государства в органах управления ОАО «Белвнешэкономбанк» приняли решение освободить от крупной задолженности по уплате процентов по кредиту.

Такая информация содержится в постановлении Совмина №614 от 11 сентября, которое опубликовано 13 сентября на Национальном правовом интернет-портале за подписью премьер-министра страны Сергея Румаса.

Кредитное соглашение было заключено в 1994 году, а сумма процентов по кредиту составляет 642,9 тыс. долларов.

Решение принято в соответствии с пунктом 7 Положения о реструктуризации задолженности по платежам в республиканский и местные бюджеты, по кредитным договорам и прощении долга, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 16 февраля 2004 г. № 88.