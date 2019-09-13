Известная в 1990-е гг. фитнес-тренер Наталья Новожилова будет баллотироваться в депутаты. Инициативную группу она зарегистрировала в Кальварийском округе №104 — и будет соперничать с 22-летней «Мисс Беларусь» Марией Василевич.

Зачем тренеру депутатство?

«Мне небезразличны политика, экономика, социальное устройство государства. Небезразлично, кто как зарабатывает, учится, у кого какие льготы.

Я за социальное государство. Много чего в Советском Союзе было хорошего. Советский Союз показал всему миру, как для населения можно сделать бесплатную медицину и образование.

Мне нравятся эти социальные завоевания нашей бывшей страны, считаю, что их отдавать нельзя. Наш президент делает все правильно, потому что у нас до сих пор сохраняется бесплатное образование и медобслуживание».

Наталья Новожилова добавляет, что будет выступать за то, чтобы детские спортивные школы, как раньше, были бесплатными. «Их мы подрастеряли. Раньше у нас в классе ну два-три человека с избыточным весом, с проблемами с сердцем — не занимались. Все остальные ходили в спортивные секции — кто на теннис, кто на плавание».

Еще одна причина, почему фитнес-тренер решила баллотироваться, — возраст.

«Было время, я вела и по пять, и по шесть занятий в день. Но уже не то здоровье — время передавать опыт, поработать на благо государства. Я всю жизнь посвятила борьбе за здоровый образ жизни, поэтому в принципе мое решение баллотироваться логично.

Я со многими советовалась. Начиная с 2000-х каждый раз сомневалась. И Татьяна Короткевич, с которой мы дружим, сказала: «Наташа, я думаю, тебе нужно, почему бы и нет».

А политикой можно заниматься хоть до 100 лет. Я хочу быть старейшим депутатом, хочу в 100 лет войти в Палату представителей своими ногами, в трезвом уме».

О том, что ее соперницей будет «Мисс Беларусь», Наталье Новожиловой известно. Фитнес-тренер говорит, что не расстроится, если победит соперница — молодым тоже надо давать дорогу.

За свой фитнес-клуб Наталья не переживает: вот уже восемь лет директором клуба является ее сын. Поэтому депутатство делам клуба не навредит.