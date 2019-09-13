Четырехкратная олимпийская чемпионка по биатлону Дарья Домрачева, которая вместе с супругом Оле-Эйнаром Бьерндаленом будет тренировать сборную Китая, призналась, что ей не поступало предложение от БФБ поработать с белорусской командой.

Почему вы с супругом приняли такое решение?

Приняли предложение китайской команды, потому что это новый для нас опыт, возможность поделиться накопленными знаниями. Ну и, конечно, это своего рода вызов — помогать в подготовке команде, которая примет у себя Олимпийские игры. От этого работа становится более интересной.

Может, вам поступали предложения заниматься развитием биатлона в Беларуси?

Нет, мне не поступало подобного предложения от Белорусской федерации биатлона. Конечно, отнеслась бы к этому со всей серьезностью. Но таких разговоров не было. Сейчас с белорусской командой работает достаточное количество специалистов. Думаю, руководство федерации держит все под контролем, — сказала Домрачева в разговоре с ведущими «Наших новостей» на ОНТ.