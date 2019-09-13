Беларусь окажет Венесуэле помощь медикаментами на сумму более чем 440 тысяч рублей, что в пересчете составляет около 210 тысяч долларов. Это предусмотрено постановлением Совмина от 11 сентября 2019 года № 613.

Минздраву поручено обеспечить отпуск на безвозмездной основе 35 наименований лекарств. Среди них, например, «Ацикловир-Белмед», «Ибупрофен», «Анальгин», «Цитрамон-Боримед», «Фуросемид», «Димедрол», «Витаден», «Плевилокс».

Ответственным за отпуск медикаментов определено РУП «Управляющая компания холдинга «Белфармпром». Окажут содействие БелТПП, Минтранс и МИД.

Концерн «Белнефтехим» обеспечит выделение средств «Белоруснефтью» организациям Минтранса для возмещения стоимости транспортных и логистических услуг.