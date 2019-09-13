Совместное учение Беларуси и России «Щит Союза 2019» началось сегодня на полигоне Мулино в Нижегородской области РФ.

На первом этапе учения, который продлится три дня, стороны должны спланировать применение войск. Военнослужащие должны отработать недопущение дестабилизации обстановки в назначенных зонах, борьбу с диверсионно-разведывательными группами и незаконными вооруженными формированиями. Будут выполнять практические мероприятия в ходе нанесения противником массированных ракетно-авиационных ударов.

Активной фазе учения предшествовала перегруппировка войск, в том числе переброска соединений и частей из Беларуси и России.

В «Щите Союза 2019» принимает участие около 12 тыс. военнослужащих, до 950 единиц боевой техники, в том числе до 70 вертолетов и самолетов.

Беларусь отправила на учение более 4 тыс. военнослужащих, три десятка танков, более 80 бронированных машин, около 50 РСЗО, орудий и минометов, 15 самолетов и вертолетов, сообщает пресс-служба Минобороны.

Совместные крупные белорусско-российские учения проводятся раз в два года. Один раз на территории Беларуси, другой — на территории России. Предыдущий раз в 2017 году совместные учения «Запад» прошли на территории двух стран. Однако основные действия имели место на белорусских полигонах. По легенде учения союзники противостояли квазигосударству «Вейшнория», созданному противником на северо-западе Беларуси — соседями «Весбарией» и «Лубенией». Идея так понравилась некоторым белорусам, что в интернете появилось виртуальное представительство «Вейшнории», прошли выборы в «парламент» данной страны и т.д.

Также учения «Запад-2017» породили многочисленные инсинуации по поводу захвата Беларуси Россией. «Эксперты» активно продвигали идею, что российские войска, переброшенные в нашу страну для учения, не вернутся в Россию и произойдет военный захват власти. Надо отметить, что на тот момент это уже были не первые учения Беларуси и России, после которых российские соединения возвращались на родину.