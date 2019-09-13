У американцев из-за врачебной ошибки на свет появился азиат. Инцидент произошел в штате Нью-Джерси. Супруги на репродуктивную клинику подали иск, поскольку после процедуры экстракорпорального оплодотворения у них родился малыш от другого мужчины, передает NBC New York.

Родители заподозрили, что растят не своего ребенка, когда у девочки стали проявляться черты, типичные для представителей азиатской расы, хотя мать и отец принадлежат к европеоидной.

Анализ ДНК показал, что Дрю Василевски не является биологическим отцом ребенка. Из-за ошибки врачей в семье произошел разлад, который привел к ее распаду.

Добавим, на услуги репродуктологов супруги потратили около полумиллиона долларов – 32,4 млн рублей.