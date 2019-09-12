Телеведущий Леонид Якубович вернулся с отдыха в инвалидном кресле, сообщает издание Super. По словам его представителя, ведущий «Поля чудес» получил травму в бассейне отеля.

По данным издания, Якубович отдыхал в Черногории. В аэропорту города Тиват 74-летнего телеведущего вместе с супругой яснел на видео гражданский журналист. На записи видно, что Якубович передвигается в инвалидном кресле.

Представитель ведущего заявил, что травма, полученная звездой Первого канала в бассейне, хоть и казалась на первый взгляд серьёзной, оказалась неопасной для здоровья.

«Плавал в бассейне и, когда поднимался, ударился коленом. Было подозрение на перелом, колено распухло, поэтому пересел на инвалидное кресло. Московские врачи перелом не подтвердили, только сильный ушиб», — заявил собеседник издания.

По его словам, в настоящее время Якубович восстанавливает травмированное колено и готовится к очередным съёмкам «Поля чудес».