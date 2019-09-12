Британский журнал Times Higher Education опубликовал свежий рейтинг университетов мира.

Из белорусских университетов в рейтинг Times Higher Education World University Rankings по-прежнему входит только БГУ. Он находится в категории 1001+.

По сравнению с прошлым годом БГУ немного улучшил свои позиции по всем критериям – преподавательскому составу, исследованиям, цитируемости, влиянию на экономику и международному сотрудничеству. Тем не менее этого оказалось недостаточно, чтобы выйти из группы 1001+.

В 2015 году БГУ находился в группе 601-800, в 2016 перешел в группу 801-1000, а в 2018 – в группу 1001+.

Ближе всего к БГУ в рейтинге находятся Университет Башкент в Анкаре и Белгородский государственный национальный исследовательский университет России.

Лучшим университетом признан Оксфорд. На втором и третьем месте – Калифорнийский институт технологий и Кембриджский университет. За ними следуют Стендфордский университет, Массачусетский технологический институт, Принстонский, Гарвардский, Йельский университеты.

Из наших соседей Россия представлена в рейтинге 39 университетами с МГУ на 189 месте. От Польши в рейтинге 14 университетов, из них два (Ягеллонский и Варшавский) – в группе 601-800, от Украины – 6 (из них Львовский политихнический оказался в группе 801-1000). Из вузов Литвы и Латвии в рейтинг попали по 3 университета, из них Вильнюсский и Латвийский оказались в группе 801-1000.