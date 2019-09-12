В архив школьных тетрадей со всего мира попали и белорусские

Школьные тетради из Беларуси попали в цифровой архив, который создает в настоящее время итальянская некоммерческая организация Quaderni Aperti. Цель архива – сохранить тетради учеников разных стран и периодов, ведь они представляют интерес с исторической, педагогической, коммуникативной и художественной точки зрения.

В Quaderni Aperti, которая базируется в Милане, начали сбор тетрадей с 2004 года. Обычно они заимствуются у хозяев на время, оцифровываются, каталогизируются и выкладываются в интернет. Сейчас в коллекции организации – сотни тетрадей из Италии и других стран мира, относящихся к периоду от конца 19 века по наше время. Это более 30 тысяч отсканированных страниц.

Причем число оцифрованных объектов постоянно растет. Создаются сети партнеров в различных государствах с целью сбора местных национальных коллекций.

На недавно созданном сайте архива к данному моменту уже частично размещены тетради 30 стран – Италии, США, России, Аргентины, Китая, Великобритании и так далее.

Попали в него и две тетради из Беларуси. Обе они зеленого цвета, выпущены на целлюлозно-бумажном комбинате «Герой труда» в Добруше – в 1958-м и 1959-м годах.

Первая подписана на обложке как тетрадь для русского письма Галины, ученицы второго класса Острейковичской школы. Вся она исписана упражнениями.

Например, есть текст «Наша Родина»: «Мы любим нашу Родину. Мы любим её дремучие леса, большие реки, города, колхозы. Каждый её уголок дорог нам. Советские люди упорно работают на заводах, фабриках, в колхозах. Они укрепляют могущество нашей Родины».

Или «Колхозная библиотека»: «В колхозе «Победа» большая библиотека. Колхозники читают книги Пушкина, Некрасова, Маяковского, Горького, Коласа, Купалы, Кулешова. Много читает колхозница Мария Ивановна Захарова. Дети тоже любят читать».

А вот – «Не дразни гусей»: «Во дворе Гриша кормил гусей. Гриша поймал маленького гусёнка. Гуси набросились на Гришу. Он стал махать палкой. Гриша вскочил на прясло. Он кричал. На помощь вышла мать. Она прогнала гусей со двора».

Вторая подписана совсем просто – тетрадь Пети для письма, без указания школы и населенного пункта. Мальчик занимался в ней чистописанием на белорусском языке.

Он старательно выводил буквы: «Х», «Д», «я», слова: «дым», «яслi» и небольшие предложения: «Дома Лiда i Бора», «Хораша было ў лесе» и «У лесе былi ваўкi».

«Сайт пока тестируется, мы все еще внедряем некоторые разделы и загружаем новый контент. Официально он будет запущен к концу года», – рассказали belmir.by в Quaderni Aperti.

Здесь отметили, что сайт сделан так, чтобы работа над ним могла вестись постоянно.

«Мы будем приглашать пользователей внести свой вклад: отдать в дар или одолжить тетради, а также участвовать на добровольных началах в переводе содержания и улучшении качества каталогизации», – добавили представители организации.