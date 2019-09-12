Турецкая компания Gurish Construction выбрана подрядчиком по строительству крупнейшей в Беларуси ветроэлектростанции мощностью 25 МВт, сообщило Минприроды.

«Предполагаемый общий объем инвестиций в новый ветроэнергетический парк составит около $40 млн», — сказано в сообщении Минприроды.

Ветропарк разместится вблизи деревни Велешковичи Лиозенского района Витебской области. В Минприроды отмечают, что ранее состоялось подписание договора продажи инвестору предынвестиционного актива.

Строительство планируется начать в 2020 году после подготовки проектной документации. «После завершения строительства ветроэлектростанция «Велешковичи» станет крупнейшим производителем энергии из ветра в Беларуси, поставляющим экологически чистую энергию более чем 20 тыс. домохозяйств в этом районе», — сказано в сообщении.

Ожидается, что эксплуатация ветропарка в течение следующих 20 лет позволит сократить выбросы CO2 более чем на 500 тыс. тонн.

По данным ведомства, в настоящее время на территории Беларуси работают 96 ветротурбин общей мощностью 100,95 МВт.