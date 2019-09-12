Вашингтон пошел на уступки по просьбе Пекина. Вступление в силу новых мер перенесли на 15 октября.

Американские власти согласились на две недели отложить повышение пошлин на товары из Китая стоимостью 250 миллиардов долларов. Об этом 11 сентября сообщил в Twitter президент США Дональд Трамп.

«По просьбе вице-премьера Госсовета КНР Лю Хэ, а также в связи с тем, что 1 октября КНР будет отмечать 70-ю годовщину своего основания, мы согласились в качестве жеста доброй воли перенести повышение с 25% до 30% пошлин на продукцию стоимостью 250 миллиардов долларов с 1 на 15 октября», − написал американский лидер.