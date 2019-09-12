Это предложение будет рассматривать специальная межведомственная рабочая группа, которая создана 5 сентября 2019 года, пишет pravo.by.

Полное название – межведомственная рабочая группа по изучению вопросов обращения полимерной и неперерабатываемой упаковки и подготовке предложений о поэтапном сокращении использования такой упаковки с её замещением экологически безопасной.

Распоряжение определяет план внесения предложений в Совет Министров. До 21 сентября участники группы должны:

проанализировать мировой опыт по введению ограничений на внутреннее обращение полимерной и неперерабатываемой упаковки, пластиковой одноразовой посуды

подготовить предложения о совершенствовании технического регулирования производства и использования полимерной упаковки и пластиковой одноразовой посуды, в том числе из неперерабатываемых материалов

До 28 сентября собираются подготовить предложения об исключении использования на объектах общественного питания пластиковой одноразовой посуды в зависимости от формата объекта (стационарный, нестационарный) и наличие подключения к инженерным сетям (электроснабжение, водоснабжение и водоотведение).

Условия, основные этапы и сроки перехода на использование экологически безопасной упаковки межведомственной рабочей группе поручено определить до 10 октября 2019 года.