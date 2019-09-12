Президент Беларуси Александр Лукашенко 12 сентября рассмотрел кадровые вопросы, передает БЕЛТА.

Глава государства назначил:

Терентьева Сергея Леонидовича — Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Арабской Республике Египет и по совместительству в Республике Судан, Султанате Оман, Постоянным представителем Республики Беларусь при Лиге арабских государств;

Воробьева Евгения Семеновича — Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Государстве Израиль;

Овсянко Николая Леонидовича — Чрезвычайным и Полномочным Послом в Республике Эквадор и по совместительству в Республике Колумбия, Республике Никарагуа и Республике Панама;

Рыбака Виктора Васильевича — Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Турецкой Республике и по совместительству в Республике Ирак;

Бескостого Вячеслава Васильевича — Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Туркменистане.