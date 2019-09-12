В новой редакции правил дорожного движения пешеходам запретят отвлекаться на гаджеты, пересекая дорогу. Об этом рассказал старший инспектор по особым поручениям УГАИ МВД Александр Шевченко, передает БЕЛТА.

Общественное обсуждение проекта изменений в указ о мерах по повышению безопасности дорожного движения прошло в мае. Сейчас документ согласовывается с госорганами. Необходимость в изменении законодательства появилась в том числе из-за развития технологий: на дорогах стало больше транспорта, который отнести к определенной категории в рамках действующего законодательства затруднительно.

«Вводится новый термин «средства персональной мобильности». Это устройства, которые имеют двигатель. При этом их максимально допустимая скорость будет составлять 25 км/ч. Лица, использующие такие средства для перемещения, будут приравниваться к пешеходам», — рассказал Александр Шевченко.

Если устройство персональной мобильности, то есть электросамокат, гироскутер или моноколесо, разгоняется более 25 км/ч, не имея заводских или программных ограничений скорости, с ним будет запрещено участвовать в дорожном движении. Кататься с такой скоростью разрешат только на ограниченных площадках.

«Перемещаться на таких устройствах нужно будет по велосипедным дорожкам. При их отсутствии — по тротуарам, обочинам, не создавая препятствий для движения другим пешеходам», — пояснил представитель ГАИ.

Согласно обновленным ПДД будет запрещено «при выходе на проезжую часть и движении по ней совершать действия, угрожающие безопасности дорожного движения». Как объяснил Александр Шевченко, это означает, что, пересекая дорогу, нельзя будет идти в наушниках, в капюшоне, смотреть в телефон, поскольку это отвлекает внимание пешехода.

Появится понятие «зона с ограничением максимальной скорости движения» и соответствующий знак. «Это сделано, чтобы на каждом перекрестке не дублировать ограничение скорости, не устанавливать дополнительные неровности. Есть места, например, небольшие улочки в центре города, с активным пешеходным движением, машины там также перемещаются. Въезды в подобные зоны будут отмечены специальными знаками. Это мировая практика, многие страны используют такие зоны», — рассказал старший инспектор. Скорость в них планируется ограничить до 30 км/ч.

Дополнительно в ПДД обозначат периоды, когда у машин должен быть включен ближний свет фар, — с 25 мая по 5 июня и с 25 августа по 5 сентября. «В правилах и сейчас записано, что во время акций «Внимание — дети!» должны быть включены фары. Мы конкретно определим эти даты, чтобы всем было понятно и не возникали претензии, что кто-то забыл, не слышал и так далее».

Планируется также, что велосипедистам разрешат не спешиваться на регулируемых пешеходных переходах. При этом придется замедлиться до скорости людей, пересекающих дорогу. Это правило будет касаться и тех, кто использует средства персональной мобильности. На переходах же без светофора велосипедистам по-прежнему придется идти пешком.