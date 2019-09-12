Белоруска Дарья Домрачева и ее супруг норвежец Оле-Эйнар Бьерндален подписали контракт с Национальным олимпийским комитетом Китая и будут готовить сборную этой страны к домашним зимним Играм 2022 года в Пекине.

— Мы рады объявить о начале сотрудничества с национальной командой Китая по биатлону. Это молодая команда с высоким потенциалом развития. Мы начинаем тренировочный процесс, и счастливы с Дарьей поделиться своим многолетним опытом в этом виде спорта с китайскими атлетами, — как передает noc.by, отметил восьмикратный олимпийский чемпион из Норвегии.

Оле-Эйнар Бьорндален занял пост главного тренера сборной Китая, а Дарья Домрачева будет готовить женскую команду.

— Конечно, мы счастливы использовать этот шанс и развивать наш любимый вид спорта во всем мире и в странах, где зимние виды спорта имеют высокий потенциал для развития, — сказала Дарья Домрачева.