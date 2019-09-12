Охранники президента Беларуси Александра Лукашенко заняли 5-ое место на ежегодном чемпионате мира по мастерству телохранителей Bodyguard-2019.

Состязания бодигардов проходили в Киеве (Украина). Всего в соревнованиях принимали участие 24 команды, в состав которых вошли сотрудники служб безопасности, спецслужб, правоохранительных органов.

Призовые места достались представителям из Украины, Молдовы и Грузии.

Отметим, что в Bodyguard-2019 принимали участие и две женские команды: сотрудницы Управления государственной охраны и Государственной фискальной службы Украины.